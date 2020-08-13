В Калуге опознали всех девочек, которые избивали сверстниц на камеру

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в калужских группах в социальных сетях выложили видео, на которые попали избиения сверстницами двух девочек в Калуге. В четверг, 12 августа, о проведении доследственной проверки по уголовным статьям «Побои» и «Халатность» сообщило управление Следственного комитета по Калужской области.

- 5 августа в дневное время в одном из строящихся зданий трое несовершеннолетних девушек поочередно нанесли по одному удару 14-летней сверстнице, - отмечают в СК. - Причиной нанесения побоев явилось оскорбление потерпевшей одной из девушек в социальной сети. Происходящее подростки снимали на камеру сотового телефона, после чего выложили в социальную сеть. На второй видеозаписи запечатлен аналогичный случай избиения 8 августа у школы № 12 Калуги другой несовершеннолетней.

Следователи говорят, что уже установлены все подростки, наносившие удары. Часть из них состоит на профилактических учетах.

- Следователем будет дана оценка подросткам, наносившим удары, их родителям и органам системы профилактики, призванным вести воспитательную работу с несовершеннолетними, - подчёркивают в СК.