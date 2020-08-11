В Калуге девочки-подростки избивали подруг на камеру

Во вторник, 11 августа, в калужских группах в соцсетях выложили видео, на которых запечатлены конфликты подростков.

На записях дети, которым около 11-14 лет, постоянно ругаются матом, двум девочкам ногой бьет в лицо другая девочка.

- В Управлении МВД России по Калуге незамедлительно началась проверка, - рассказали KP40 в полиции. - Часть лиц, запечатленных на данных роликах, уже установлена. С ними и их родителями работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По завершении проверки будет рассмотрен вопрос о постановке подростков на профилактический учет в ПДН.

В УМВД по Калужской области отмечают, что также будет рассмотрен вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.