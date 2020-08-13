В Калужской области 6280 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 33 человека вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6280 жителей нашего региона, сообщили KP40 в четверг, 12 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 58 калужан.

На данный момент известно о 7543 заболевших коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 5 057 человек. За весь период зафиксировано 907 758 случаев. Из них вылечились 716 396, скончался 15 384.

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