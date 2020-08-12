Калужане начали откладывать свадьбы

В преддверии Всемирного дня молодежи, который отмечается 12 августа, Калугастат опубликовал данные о «брачном поведении» калужан младше 30 лет. Именно до этого возраста человек определяется статистиками, как молодой.

- В последние годы происходят перемены в брачном поведении более молодых поколений. Они не спешат заключать брак, - сообщают в ведомстве.

В Калужской области и молодые мужчины, и женщины чаще готовы к созданию семьи после 25 лет. Еще семь лет назад статистика была несколько иной, невестами чаще становились юные особы до 24 лет.

Кроме того, женщины стали в более зрелом возрасте рожать детей. Число молодых мам до 25 лет сократилось за 10 лет в два раза. Теперь из пяти рожениц только одна моложе 25.

Вместе с тем молодые люди считают семью бесспорной ценностью, также значимы материальный достаток и самостоятельность. На сегодня для молодежи остается важным и хорошее образование. Этот приоритет не изменился за последние 10 лет. Молодые люди выбирают не только калужские вузы. В прошлом году более 1000 молодых жителей области уехали учиться в другие регионы.

По данным Калугастата, в прошлом году число молодежи среди населения области составило около 17%. Более молодые районы - Бабынинский и Козельский, из населения, проживающего на их территориях, почти 19% - молодежь.