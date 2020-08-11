В Калужской области 6223 человека вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 48 человек вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 6223 жителя нашего региона, сообщили KP40 во вторник, 10 августа, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 56 калужан.

На данный момент известно о 7491 заболевшем коронавирусом в Калужской области. Новые данные регионального оперативного штаба опубликуют сегодня чуть позже.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 4 945 человек. За весь период зафиксировано 897 599 случаев. Из них вылечились 703 175, скончался 15 131.

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