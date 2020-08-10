Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 августа

В понедельник, 10 августа, в Калужской области подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7469 до 7491.

Выздоровели ещё 8 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6175 (82,4% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1260 пациентов:

Калуга – 322 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 157 (0),

Боровский район – 137 (+3),

Людиновский район – 95 (-1),

Жуковский район – 70 (+1),

Козельский район – 70 (+1),

Малоярославецкий район – 67 (0),

Сухиничский район – 48 (0),

Дзержинский район – 43 (-3),

Жиздринский район – 37 (0),

Перемышльский район – 26 (0),

Бабынинский район – 26 (+2),

Кировский район – 25 (+1),

Ферзиковский район – 23 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Мещовский район – 14 (0),

Юхновский район – 13 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Думиничский район – 11 (0),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 8 (+1),

Медынский район – 7 (+4),

Износковский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 10 августа 2020 года.

Тем временем

В Калуге снесли ещё один дом на улице Тульской. Подробности.

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