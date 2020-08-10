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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 августа

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 10.08.2020 14:55 0 805
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 августа

В понедельник, 10 августа, в Калужской области подтвердили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7469 до 7491.

Выздоровели ещё 8 жителей области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6175 (82,4% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1260 пациентов:

  • Калуга – 322 (+5 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 157 (0),
  • Боровский район – 137 (+3),
  • Людиновский район – 95 (-1),
  • Жуковский район – 70 (+1),
  • Козельский район – 70 (+1),
  • Малоярославецкий район – 67 (0),
  • Сухиничский район – 48 (0),
  • Дзержинский район – 43 (-3),
  • Жиздринский район – 37 (0),
  • Перемышльский район – 26 (0),
  • Бабынинский район – 26 (+2),
  • Кировский район – 25 (+1),
  • Ферзиковский район – 23 (0),
  • Спас-Деменский район – 19 (0),
  • Мещовский район – 14 (0),
  • Юхновский район – 13 (0),
  • Ульяновский район – 12 (0),
  • Думиничский район – 11 (0),
  • Тарусский район – 10 (0),
  • Барятинский район – 8 (+1),
  • Медынский район – 7 (+4),
  • Износковский район – 6 (0),
  • Куйбышевский район – 5 (0),
  • Хвастовичский район – 5 (0),
  • Мосальский район – 4 (0).

Коронавирус в Калужской области официальные данные на 10 августа 2020 года

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 10 августа 2020 года.

Тем временем

 В Калуге снесли ещё один дом на улице Тульской. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 10.08.2020 14:55 0 805
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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