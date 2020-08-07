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В Калужской области волонтёры организуют поиски мужчины, который пропал в лесу 10 дней назад

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 07.08.2020 11:17 0 1047
В Калужской области волонтёры организуют поиски мужчины, который пропал в лесу 10 дней назад

Как мы уже рассказывали, в СНТ Поречье недалеко от Малоярославца пропал 79-летний Валентин СЫСОЕВ. Утром во вторник, 28 июля, он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся, сообщали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». Уже прошло 10 дней, однако пенсионера до сих пор не нашли.

В субботу, 8 августа, волонтёры организуют новые поиски. Всех желающих калужан просят присоединиться.

- Во время выполнения реальной задачи для новичков будет проведен разбор основ безопасности добровольца в лесу, освоение оборудования, а также обзор основных методов проведения поисковых работ, - говорят в «Лиза Алерт». - Сбор: 8 августа 2020 года с 9:30. Продолжительность мероприятия: с 10:00 до 16:00. Место сбора: СНТ Поречье, Малоярославецкий р-он. Координаты штаба: 54.865603, 36.541825.

Телефоны координаторов: +79206117115 и +79611212469.

Приметы пропавшего:

  • Рост: 180 см.
  • Телосложение: нормальное.
  • Цвет глаз: карие.
  • Волосы: тёмно-русые.
  • Зеленый камуфляжный костюм, калоши.
  • С собой корзина.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 07.08.2020 11:17 0 1047
Тэги: общество лиза алерт валентин сысоев лес грибы
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