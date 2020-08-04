Россиянам порекомендовали путешествовать в Калужскую область

Глава Ростуризма Зарина ДОГУЗОВА порекомендовала несколько регионов, где россияне могли бы осенью отдохнуть. В их число вошла и Калужская область.

Зарина Догузова рассказала о наиболее интересных объектах, которые туристы могут посетить внутри страны. Недалеко от Москвы это, в том числе, единственный в России ленд-арт-парк «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе Калужской области, сообщает федеральное издание «АиФ».

В соседней Туле глава Ростуризма порекомендовала заехать в усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна» или побывать в музее-заповеднике «Поленово».

Напомним, что Калужская область вошла в число регионов, путешествие в которые может быть частично компенсировано. Тревел-кэшбэк определен в интервале от 5 до 15 тысяч рублей. Ростуризм предлагает порядка 2 млн туров, которые входят в программу компенсации. Это и пляжный отдых, и познавательные программы, и круизы.