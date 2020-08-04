Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 августа

Во вторник, 4 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7311 до 7338.

Выздоровели ещё 34 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6059 (82,6% от числа заболевших).

За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.

На лечении в больницах и дома остаются 1223 пациента:

Калуга – 320 (+7 к предыдущему дню),

Обнинск – 150 (-6),

Боровский район – 128 (-1),

Жуковский район – 85 (+1),

Малоярославецкий район – 84 (-1),

Людиновский район – 74 (-1),

Козельский район – 64 (-3),

Дзержинский район – 45 (+1),

Сухиничский район – 40 (-3),

Жиздринский район – 37 (0),

Перемышльский район – 29 (0),

Бабынинский район – 21 (+1),

Кировский район – 21 (-1),

Ферзиковский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 19 (0),

Думиничский район – 13 (0),

Мещовский район – 12 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Юхновский район – 12 (-1),

Барятинский район – 7 (+1),

Износковский район – 6 (-1),

Тарусский район – 6 (0),

Куйбышевский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район – 4 (0),

Медынский район – 3 (0).

Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 4 августа 2020 года.

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