Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 августа

Во вторник, 4 августа, в Калужской области подтвердили 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Общее число заболевших выросло со вчерашних 7311 до 7338.
Выздоровели ещё 34 жителя области. Общее число справившихся с COVID-19 теперь составляет 6059 (82,6% от числа заболевших).
За последние сутки новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 56 калужан.
На лечении в больницах и дома остаются 1223 пациента:
Официальные данные от регионального оперативного штаба Калужской области на 4 августа 2020 года.
Тем временем
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