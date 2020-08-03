В Калуге шумных автомобилистов позвали на Старый Торг

Жители площади Театральной и улицы Кирова в Калуге жалуются на автомобилистов, которые по ночам собираются компаниями на парковках и включают громкую музыку.

В понедельник, 3 августа, эту проблему обсудили на планёрке в городской управе.

Представитель полиции был краток: «Реагируем, гоняем, принимаем меры».

Врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ в свою очередь отметил, что автомобилисты друг перед другом красуются аудиосистемами. Он также пригласил всех любителей автомузыки перебраться с Театральной площади на площадь Старый Торг – подальше от жилых кварталов.

- Хорошая площадь Старый Торг, - заявил Денисов. - Вполне можно безопасно парковаться. Как можно дальше от жилых кварталов. Считайте, что это официальное приглашение воспользоваться парковочным пространством, которое удалено от жилых массивов.

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