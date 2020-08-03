Как начнётся учебный год в школах Калужской области

Из-за эпидемии коронавируса школы Калужской области в марте перешли на удалённый формат работы. И у многих калужан были опасения, что в сентябре удалёнка может продолжится. Однако в правительстве региона заверяют, что с 1 сентября учёба начнётся в традиционном формате.

- Учебный год начнется в привычном формате, - заявил на планёрке в правительстве в понедельник, 3 августа, глава Калужской области Владислав ШАПША. - Надеюсь, те меры, которые мы приняли по борьбе с коронавирусом и те умения и навыки, которые мы приобрели, позволят нам в этом же формате сохранить весь процесс обучения. Тем не менее, есть еще месяц для того, чтобы подготовиться к началу учебного года. Все вопросы должны быть максимально отработаны с тем, чтобы не создавать угрозу безопасности нашим ребятам.

По информации исполняющего обязанности министра образования и науки региона Дениса ЗУБОВА, в настоящее время для укрепления антитеррористической защищенности закуплено новое оборудование на 144 миллиона рублей. Ведутся пуско-наладочные работы.

3 августа началась комплексная проверка готовности школ к новому учебному году. Она продлится до 17 августа.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана РОЖКОВА в свою очередь отметила важность надлежащего технического и санитарного состояния школьных пищеблоков.

На организацию бесплатного питания в Калужской области ожидается федеральная субсидия в 136 миллионов рублей.

Тем временем

В Калуге 23 августа откроют памятник русскому Илону Маску. Подробности.