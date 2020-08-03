Солдата из Калуги уволили из армии за выходку на Параде Победы

Как мы уже рассказывали, в среду, 24 июня, на Красной Площади в Москве состоялся Парад Победы. В нём должен был участвовать солдат-срочник из Калуги, который служил в подмосковной войсковой части, но в последний момент сотрудники военной контрразведки ФСБ оставили его в резерве. И молодой калужанин разбушевался. Попав в резерв, солдат автоматом разбил стёкла машины ФСО.

Сам дебошир объяснял, что очень хотел попасть на парад и сообщил о своем участии в нем родственникам и любимой девушке:

- Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел.

В понедельник, 3 августа, стало известно, что солдата уволили из армии по состоянию здоровья. Об этом сообщает «Интрефакс».

По словам источника агентства, молодой человек уже находится дома. Уголовное дело в связи с инцидентом следственные органы решили не возбуждать.

Тем временем

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