Солдат из Калуги устроил провокацию на Параде Победы в Москве

В среду, 24 июня, на Красной Площади в Москве состоялся Парад Победы. В нём должен был участвовать солдат-срочник из Калуги, который служит в подмосковной войсковой части, но в последний момент сотрудники военной контрразведки ФСБ оставили его в резерве. И молодой калужанин разбушевался, сообщает Telegram-канал «112».

- Попав в резерв, солдат автоматом разбил стёкла машины ФСО, - отмечают авторы. - Никто из сотрудников не пострадал. На дальнейшие вопросы, собирался ли он устраивать что-либо на Красной площади сегодня, отвечать молодой человек не стал.

Сейчас калужанин задержан. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.

UPD. Стали известны подробности инцидента с калужским солдатом перед парадом Победы.

Тем временем

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