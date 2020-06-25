$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Происшествия

Стали известны подробности инцидента с калужским солдатом перед парадом Победы

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт Кремля.
Опубликовано: 25.06.2020 14:43 3 953
Стали известны подробности инцидента с калужским солдатом перед парадом Победы

Как мы уже рассказывали, 24 июня в Москве произошёл неприятный инцидент с солдатом-срочником из Калуги, который должен был участвовать в Параде Победы. Он разбил прикладом автомата стекло в машине ФСО. В четверг стали известны подробности.

Отстраненный от парада солдат-срочник не задумывал никаких провокаций во время прохода по Красной площади, а стекло разбил из-за нервного срыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, следователи не стали возбуждать уголовное дело.

- По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв, - сообщает ТАСС. - Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — сказал источник.

Газете «Комсомольская правда» один из офицеров МВД, ставший свидетелем инцидента, также подтвердил, что информация о предотвращении сотрудниками ФСБ «серьезного инцидента» не соответствует действительности.

- Не надо раздувать из мухи слона, писать о том, что сотрудники военной контрразведки ФСБ якобы предотвратили серьезный инцидент, а тем более теракт! - сказал он корреспонденту издания.

Солдат, о котором идет речь, должен был пройти в парадном строю в составе одной из исторических рот в форме 1945 года и с автоматом ППШ времен войны. Примерно за полчаса до парада он повздорил с одним из сослуживцев. Курировавший их подразделение сотрудник военной разведки предложил заменить солдата на запасного бойца.

Однако солдат отказался подчиниться этому распоряжению, стал «качать права» и «быковать». Рядом с автобусом резерва стоял автомобиль ФСО.

- Тут боец совсем взбеленился, стал кричать. А вдобавок еще и автоматом (пустым ППШ времен войны) разбил стекло машины ФСО, - рассказал собеседник газеты.

Сам дебошир объяснил, что очень хотел попасть на парад и сообщил о своем участии в нем родственникам и любимой девушке:

- Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: сайт Кремля.
Опубликовано: 25.06.2020 14:43 3 953
Тэги: происшествие
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
Россельхозбанк отмечает 20-летие
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как обустроить классическую каминную с мраморным биокамином в современной квартире
Зачем нужен бензиновый генератор?
Летний отдых в Турции

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru