Стали известны подробности инцидента с калужским солдатом перед парадом Победы

Как мы уже рассказывали, 24 июня в Москве произошёл неприятный инцидент с солдатом-срочником из Калуги, который должен был участвовать в Параде Победы. Он разбил прикладом автомата стекло в машине ФСО. В четверг стали известны подробности.

Отстраненный от парада солдат-срочник не задумывал никаких провокаций во время прохода по Красной площади, а стекло разбил из-за нервного срыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, следователи не стали возбуждать уголовное дело.

- По предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв, - сообщает ТАСС. - Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам», — сказал источник.

Газете «Комсомольская правда» один из офицеров МВД, ставший свидетелем инцидента, также подтвердил, что информация о предотвращении сотрудниками ФСБ «серьезного инцидента» не соответствует действительности.

- Не надо раздувать из мухи слона, писать о том, что сотрудники военной контрразведки ФСБ якобы предотвратили серьезный инцидент, а тем более теракт! - сказал он корреспонденту издания.

Солдат, о котором идет речь, должен был пройти в парадном строю в составе одной из исторических рот в форме 1945 года и с автоматом ППШ времен войны. Примерно за полчаса до парада он повздорил с одним из сослуживцев. Курировавший их подразделение сотрудник военной разведки предложил заменить солдата на запасного бойца.

Однако солдат отказался подчиниться этому распоряжению, стал «качать права» и «быковать». Рядом с автобусом резерва стоял автомобиль ФСО.

- Тут боец совсем взбеленился, стал кричать. А вдобавок еще и автоматом (пустым ППШ времен войны) разбил стекло машины ФСО, - рассказал собеседник газеты.

Сам дебошир объяснил, что очень хотел попасть на парад и сообщил о своем участии в нем родственникам и любимой девушке:

- Меня из парадной коробки выкинули. Ну я и озверел.