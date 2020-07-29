В Калужской области пропал 31-летний мужчина

В Калужской области пропал 31-летний Александр МИНЕНКОВ. Его ищут в Малоярославце и Кирове с 25 июля, сообщает калужский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 164 см,

Худощавый,

Светло-русые волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Напомним, в данный в Калужской области также продолжаются поиски 79-летнего мужчины. Он ушёл в лес собирать грибы и не вернулся.

Тем временем

Калуга останется без воды 30 июля. Подробности.