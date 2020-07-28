В Калуге посадят лес в виде числа «650»

В Калуге приняли решение о посадке хвойного леса в виде числа «650» в рамках акции «Сад памяти», сообщили сегодня, 28 июля, в областном минприроды.

Геоглиф появится у калужского аэропорта. Мероприятия по посадке деревьев запланированы на 12 сентября. Принять участие в нем сможет любой желающий калужанин.

Новый лес станет подарком городу к 650-летнему юбилею. Как говорят сотрудники минприроды, увидеть геоглиф сможет каждый пассажир рейса калужского аэропорта. Напомним, ранее ко дню Великой Победы в области появилось 9 аллей в виде числа «75».