В Калужской области появились аллеи-геоглифы в виде цифры «75»

Ко Дню Победы 9 зеленых памятников в виде цифры «75» появились вблизи городов воинской славы и воинской доблести Калужской области. Аллеи-геоглифы, которые видны из космоса, создали в Козельске, Боровске, Жиздре, Кирове, Жукове, Сухиничах, Людиново, Юхнове, а также в Малоярославеце.

Деревья посадили в рамках акции «Сад памяти», чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили КП40 в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в этом году в России высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы войны. Присоединиться к проекту может каждый, для этого можно посадить любое дерево на своем дачном участке или возле дома. А информацию о местоположении своего «Сада Памяти» нанести на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф.