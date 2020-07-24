В Калужской области нашли пропавшего велосипедиста

Как мы уже рассказывали, 21 июля в Бабынинском районе Калужской области пропал 67-летний мужчина. Он уехал в лес на велосипеде и не вернулся.

В пятницу, 24 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что пенсионера нашли живым.

В то же время продолжаются поиски 80-летней женщины, которая ушла в лес в Перемышльском районе.

Тем временем

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