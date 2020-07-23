В Калужской области пропал 67-летний велосипедист

В деревне Харское Бабынинского района Калужской области пропал 67-летний Владимир КОНСТАНТИНОВ. В четверг, 23 июля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Пенсионер поехал в лес на велосипеде 21 июля и не вернулся.

Приметы:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Короткие седые волосы,

Светило-серые глаза,

Сине-серая ветровка,

Голубые брюки,

Черные с белыми вставками кроссовки,

Темно-синяя бейсболка.

Волонтёры собираются выезжать на место происшествия вечером 23 июля. Телефон для связи - +79056427417.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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