В Калужской области 80-летняя женщина заблудилась в лесу

В деревне Григоровское Перемышльского района Калужской области пропала 80-летняя Мария СТЕПАНОВА.
В четверг, 23 июля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Волонтёры выехали на место происшествия.
По предварительным данным, пенсионерка ушла из дома 22 июля 2020 года около 10:00 и заблудилась.
Приметы:
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