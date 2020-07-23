В Калужской области 80-летняя женщина заблудилась в лесу

В деревне Григоровское Перемышльского района Калужской области пропала 80-летняя Мария СТЕПАНОВА.

В четверг, 23 июля, об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга». Волонтёры выехали на место происшествия.

По предварительным данным, пенсионерка ушла из дома 22 июля 2020 года около 10:00 и заблудилась.

Приметы:

Рост: 160 см.

Размер обуви: 36

Телосложение: нормальное

Волосы: русые

Была одета: синие брюки, синяя куртка, черные сапоги.

С собой: черный пакет.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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