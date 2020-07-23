На какие «разводки» мошенников чаще всего ведутся жители Калужской области

Чаще всего калужане становятся жертвами мошенников при покупке товаров в интернете, рассказали сегодня, 23 июля, в областном УМВД.

Так, житель Людиново перевел предоплату 109 000 рублей за покупку мотоцикла в интернет-магазине. Однако, товара так и не дождался.

Жительница Обнинска стала жертвой мошенников, когда пыталась приобрести авиабилеты по более низкой цене. Сумма ущерба составила около 30 000 рублей.

Часто на уловки преступников попадаются граждане при приобретении запчастей. Так, один из жителей Тарусского района, воспользовавшись сомнительным интернет-магазином, перевел полную стоимость автозапчастей – 13 500 рублей. Когда продавец перестал выходить с ним на связь, мужчина обратился в полицию.

Аналогичным способом были похищены 36 000 рублей у калужанина. Мужчина пытался приобрести двигатель для автомобиля.

Часто жертвами мошенников становятся пользователи социальных сетей. Они пытаются приобретать товары в непроверенных группах или у незнакомых пользователей. Так, например, молодой человек из Калуги хотел приобрести дорогостоящий телефон, а другой калужанин табачную продукцию оптом. Суммы причиненного им ущерба составили 18 000 рублей и 16 000 рублей.

Сотрудники полиции предостерегают калужан не вестись на провокации и назвали признаки объявлений, которые могут быть составлены мошенниками: