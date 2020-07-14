В Обнинске закончилась вакцина от бешенства

В Обнинске возникла проблема с наличием вакцины от бешенства.

- По нашей информации, подобные сложности испытывают многие медучреждения в различных субъектах РФ, - прокомментировали ситуацию во вторник, 14 июля, в Клинической больнице №8. - Это связано с тем, что у поставщиков закупки на поставку вакцины для профилактики бешенства не проводятся - существует проблема с задержкой в сертификации вакцины у производителей.

В последнее время жителям Обнинска, пострадавшим от укусов животными, делали прививки остатками вакцины.

Как отмечают медики, пока лекарство в наукоград передадут из других больниц Калуги и Калужской области. Возобновить вакцинацию обещают уже 14 июля.

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