Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 июля

В Калужской области подтверждено еще 49 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших теперь составляет 6608 человек, сообщил региональный оперативный штаб в субботу 11 июля.

Вылечились 147 жителей области, в больницах остаются еще 1915 пациентов.

За сутки подтверждена новая смерть. Общее число умерших за время эпидемии – 51 человек.

Рассказываем, в каких районах области нашли новых заболевших.

Калуга – 494 (-5 к предыдущему дню),

Обнинск – 310 (-29),

Боровский район – 207 (-32),

Малоярославецкий район – 154 (-5),

Жуковский район – 144 (0),

Козельский район – 104 (0),

Людиновский район – 89 (0),

Дзержинский район – 58 (-4),

Кировский район – 40 (-4),

Жиздринский район – 37 (-1),

Сухиничский район – 37 (-1),

Ферзиковский район – 35 (-3),

Юхновский район – 29 (-3),

Бабынинский район – 25 (-2),

Думиничский район – 22 (-1),

Ульяновский район – 19 (-1),

Мещовский район – 17 (-3),

Перемышльский район – 20 (+1),

Спас-Деменский район – 16 (+2),

Тарусский район – 9 (-2),

Барятинский район – 9 (-1),

Медынский район – 11 (+1),

Мосальский район – 6 (-3),

Куйбышевский район – 8 (-1),

Хвастовичский район – 8 (0),

Износковский район – 7 (0).

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