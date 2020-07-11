Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 11 июля

В Калужской области подтверждено еще 49 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших теперь составляет 6608 человек, сообщил региональный оперативный штаб в субботу 11 июля.
Вылечились 147 жителей области, в больницах остаются еще 1915 пациентов.
За сутки подтверждена новая смерть. Общее число умерших за время эпидемии – 51 человек.
Рассказываем, в каких районах области нашли новых заболевших.
- Калуга – 494 (-5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 310 (-29),
- Боровский район – 207 (-32),
- Малоярославецкий район – 154 (-5),
- Жуковский район – 144 (0),
- Козельский район – 104 (0),
- Людиновский район – 89 (0),
- Дзержинский район – 58 (-4),
- Кировский район – 40 (-4),
- Жиздринский район – 37 (-1),
- Сухиничский район – 37 (-1),
- Ферзиковский район – 35 (-3),
- Юхновский район – 29 (-3),
- Бабынинский район – 25 (-2),
- Думиничский район – 22 (-1),
- Ульяновский район – 19 (-1),
- Мещовский район – 17 (-3),
- Перемышльский район – 20 (+1),
- Спас-Деменский район – 16 (+2),
- Тарусский район – 9 (-2),
- Барятинский район – 9 (-1),
- Медынский район – 11 (+1),
- Мосальский район – 6 (-3),
- Куйбышевский район – 8 (-1),
- Хвастовичский район – 8 (0),
- Износковский район – 7 (0).
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