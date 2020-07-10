В Калужской области СИЗО открыли для свиданий

С 11 июля 2020 года в следственных изоляторах УФСИН России по Калужской области будут возобновлены краткосрочные свидания в установленном порядке. В пятницу об этом сообщили KP40 в пресс-службе регионального ведомства.

- Согласно постановлению главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-40 ФСИН России с 11 июля в следственных изоляторах №1 Калуги и №2 Людиново будут возобновлены краткосрочные свидания в установленном порядке, - говорят в УФСИН.

Краткосрочные свидания будут проходить в комнатах краткосрочных свиданий, где имеется стекло. Все участники должны быть в масках и перчатках. На входе будут измерять температуру.

Ведомство отмечает, что с 6 июля краткосрочные свидания были возобновлены во всех исправительных учреждениях Калужской области.

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