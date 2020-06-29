Коронавирус в Калужской области, последние данные на 29 июня: количество зараженных приближается к 6 тысячам

Коронавирус в Калужской области, последние данные на 29 июня 2020 года – количество заболевших выросло с 5925 до 5973 человек. За последние сутки положительный тест на ковид оказался у 48 жителей области, сообщили КП40 в региональном оперативном штабе.
Справились с вирусом еще 3 человека. На сегодняшний день в регионе 3495 выздоровевших.
Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.
2434 зараженных продолжают лечение. Больше всего - в Калуге (658), Обнинске (443), Боровском (275), Жуковском (159), Малоярославецком (152), Кировском (113), Дзержинском (108) районах.
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