Коронавирус в Калужской области, последние данные на 29 июня: количество зараженных приближается к 6 тысячам

Коронавирус в Калужской области, последние данные на 29 июня 2020 года – количество заболевших выросло с 5925 до 5973 человек. За последние сутки положительный тест на ковид оказался у 48 жителей области, сообщили КП40 в региональном оперативном штабе.

Справились с вирусом еще 3 человека. На сегодняшний день в регионе 3495 выздоровевших.

Новых смертей не зафиксировано. Всего за время эпидемии скончалось 44 человека.

2434 зараженных продолжают лечение. Больше всего - в Калуге (658), Обнинске (443), Боровском (275), Жуковском (159), Малоярославецком (152), Кировском (113), Дзержинском (108) районах.

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