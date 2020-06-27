Член КПСС поборется с Шапшой за губернаторское кресло

В субботу, 27 июня, региональное отделение Коммунистической Партии Социальной Справедливости (КПСС) принято решение выдвинуть на выборы губернатора Калужской области известного профсоюзного деятеля, руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова.

Он же возглавил списки партии на выборах депутатов городской думы и заксобрания.

- Создав общественное движение Штаб защиты прав трудящихся мы обратились ко всем коммунистическим и социалистическим партиям России с призывом присоединиться к нашему движению, - прокомментировал это решение Александр Абросимов . - Мы уверены, что в сегодняшней ситуации крайне важно всеми средствами, в том числе политическими, добиваться защиты самого многочисленного и самого уязвимого в любой кризис слоя населения нашей страны — людей труда.

Я обращался к профсоюзам России с призывом участвовать в избирательных кампаниях, чтобы непосредственно влиять на принятие решений, способных улучшить положение трудящихся нашей страны. Я обращался к политическим партиям, чтобы они поддержали нашу работу. Но ни КПРФ, ни Справедливая Россия, ни другие партии, на словах декларирующие идеалы социальной справедливости, даже не прореагировали. Они давно забыли, что такое интересы трудового народа. Нас поддержала КПСС - Коммунистическая партия социальной справедливости. Мы принимаем эту поддержку и сделаем все, чтобы защитить права людей труда.