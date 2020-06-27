$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Член КПСС поборется с Шапшой за губернаторское кресло

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 27.06.2020 21:50 4 376
Член КПСС поборется с Шапшой за губернаторское кресло

В субботу, 27 июня, региональное отделение Коммунистической Партии Социальной Справедливости (КПСС) принято решение выдвинуть на выборы губернатора Калужской области известного профсоюзного деятеля, руководителя Штаба защиты прав трудящихся Александра Абросимова.

Он же возглавил списки партии на выборах депутатов городской думы и заксобрания.

- Создав общественное движение Штаб защиты прав трудящихся мы обратились ко всем коммунистическим и социалистическим партиям России с призывом присоединиться к нашему движению, - прокомментировал это решение  Александр Абросимов . - Мы уверены, что в сегодняшней ситуации крайне важно всеми средствами, в том числе политическими, добиваться защиты самого многочисленного и самого уязвимого в любой кризис слоя населения нашей страны — людей труда.

Я обращался к профсоюзам России с призывом участвовать в избирательных кампаниях, чтобы непосредственно влиять на принятие решений, способных улучшить положение трудящихся нашей страны. Я обращался к политическим партиям, чтобы они поддержали нашу работу. Но ни КПРФ, ни Справедливая Россия, ни другие партии, на словах декларирующие идеалы социальной справедливости, даже не прореагировали. Они давно забыли, что такое интересы трудового народа. Нас поддержала КПСС - Коммунистическая партия социальной справедливости. Мы принимаем эту поддержку и сделаем все, чтобы защитить права людей труда.

 

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 27.06.2020 21:50 4 376
Тэги: общество выборы калуга
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Жители Калужской области подключили 5 000 камер видеонаблюдения «Ростелекома»
ВТБ в Калуге поддержал клиентов более чем на 400 млн рублей
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Курсы 1С в России
Выбор качественной гидроизоляции
Как обустроить классическую каминную с мраморным биокамином в современной квартире

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru