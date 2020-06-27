Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 июня

В субботу, 27 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5880 до 5925. За сутки выявили 45 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 42 человека. Всего с болезнью уже справились 3492 жителя области.

За время эпидемии от коронавируса умерли 44 жителя области. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 648 (-6 к предыдущему дню),

Обнинск – 432 (+7),

Боровский район – 269 (+5),

Жуковский район – 157 (-4),

Малоярославецкий район – 151 (-10),

Кировский район – 111 (+1),

Дзержинский район – 105 (+4),

Людиновский район – 83 (+3),

Козельский район – 78 (+2),

Бабынинский район – 50 (-1),

Ферзиковский район – 42,

Сухиничский район – 37,

Жиздринский район – 32,

Думиничский район – 25,

Хвастовичский район – 22,

Юхновский район – 22,

Мосальский район – 17,

Перемышльский район – 18 (+1),

Медынский район – 14 (-1),

Тарусский район – 15,

Куйбышевский район – 14 (+1),

Мещовский район – 12,

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 10 (+1),

Ульяновский район – 9,

Износковский район – 6.

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