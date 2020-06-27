Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 27 июня

В субботу, 27 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5880 до 5925. За сутки выявили 45 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 42 человека. Всего с болезнью уже справились 3492 жителя области.
За время эпидемии от коронавируса умерли 44 жителя области. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 648 (-6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 432 (+7),
- Боровский район – 269 (+5),
- Жуковский район – 157 (-4),
- Малоярославецкий район – 151 (-10),
- Кировский район – 111 (+1),
- Дзержинский район – 105 (+4),
- Людиновский район – 83 (+3),
- Козельский район – 78 (+2),
- Бабынинский район – 50 (-1),
- Ферзиковский район – 42,
- Сухиничский район – 37,
- Жиздринский район – 32,
- Думиничский район – 25,
- Хвастовичский район – 22,
- Юхновский район – 22,
- Мосальский район – 17,
- Перемышльский район – 18 (+1),
- Медынский район – 14 (-1),
- Тарусский район – 15,
- Куйбышевский район – 14 (+1),
- Мещовский район – 12,
- Спас-Деменский район – 10,
- Барятинский район – 10 (+1),
- Ульяновский район – 9,
- Износковский район – 6.
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