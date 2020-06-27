Коронавирус в Калужской области, последние данные на 27 июня: люди старше 65 лет по-прежнему должны быть на самоизоляции

Как мы писали, с 27 июня Калужская область переходит ко второму этапу снятия ограничений. Однако режим повышенной готовности продлен до 31 июля. Люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщили КП40 в региональном оперативном штабе, на сегодняшний день в Калужской области подтверждено 5880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявили 46 новых случаев. На лечении в больницах находятся 2386 человек.

58 человек пополнили список выздоровевших. Всего с болезнью уже справились 3450 жителя области.

Изменилась статистика и по умершим от COVID-19. В Обнинске умер пожилой мужчина. Всего за время эпидемии от коронавируса скончалось 44 жителя области.