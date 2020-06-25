Коронавирус в Калужской области, последние данные на 25 июня: поставлен двухмесячный рекорд

В Калужской области на данный момент подтвердили коронавирус у 5788 человек. За сутки выявили 44 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Это минимальные дневной прирост за два месяца - с 22 апреля.

Выздоровели ещё 163 пациента. Всего с болезнью уже справились 3322 калужанина.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области.

Лечение сейчас продолжают 2423 человека. Больше всего - в Калуге (662), Обнинске (430), Боровском (252), Жуковском (170), Малоярославецком (161), Кировском (114), Дзержинском (107) районах.

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