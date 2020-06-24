В Калужской области возобновили работу кафе и рестораны

С 24 июня жители Калуги и области впервые за три месяца могут пойти в кафе или ресторан. Общепиту разрешили открыть летние веранды. Соответствующие нормы приняты постановлением регионального правительства.

В то же время в заведениях по-прежнему запрещено курить кальян и проводить массовые мероприятия.

Как мы уже рассказывали, Калужская область приблизилась ко второму этапу снятия ограничений. Руководство области предполагает, что он может начаться с июля. Тогда должны открыться магазины площадью до 800 кв.м. и детские сады.

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