Главврач инфекционной больницы рассказала, как коронавирус попал в Калужскую область

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена АЛЕШИНА, которая сама сейчас выздоравливает от COVID-19, на своей странице в Facebook рассказала о путях распространения коронавируса в нашем регионе.

- Первыми источниками инфекции в нашей области были лица, которые вернулись из-за границы (Италия, Турция), но эти случаи не сформировали значительных очагов, а ограничились передачей возбудителя среди членов семьи, - отметила она. - Быстрое распространение коронавирусной инфекции в Калужской области началось после активного включения в эпидпроцесс Москвы и Московской области. В нашу больницу стали госпитализировать калужан - медиков, которые работают вахтовым методом в Москве. Они стали формировать домашние очаги, в которые включились медицинские работники калужских больниц и поликлиник. Другое направление: заражения медицинских работников произошло от пациентов, прибывших на нашу территорию по каким-то делам из Москвы и Московской области и из-за ухудшения состояния здоровья, попавших в калужские больницы.

По её словам, при формировании домашних очагов в районах области основную роль сыграли инфицированные родственники, прибывшие из Москвы на отдых к своим пожилым родителям.

- Основной фактор внутрибольничного заражения медицинских работников и пациентов - это отсутствие комплексной системы инфекционной безопасности в системе здравоохранении, - пояснила Алешина. - И это не только наличие средств индивидуальной защиты и умение ими пользоваться. Я этот вопрос и своё виденье его решения опишу отдельным вопросом. Формирование домашних очагов проходило при полном игнорировании населением, особенно в муниципальных образованиях, элементарных правил защиты, даже после введения ограничительных мер органами власти: игнорирование масок, рекомендаций по обработки рук, проветривании помещений и их влажной уборке. А самое главное - это отсутствие элементарных профилактических знаний у населения и понимания, как можно себя обезопасить от заражения.