Калужская область опустилась на 15 место по количеству заболевших коронавирусом

По состоянию на 10:35 вторника, 23 июня, Калужская область опустилась на 15 место среди регионов России по общему количеству заболевших коронавирусом.
За последние сутки нас обогнала Иркутская область.
Ранее число заражённых стало больше, чем в Калужской, в Челябинской, Брянской, Тульской и Воронежской областях.
15 регионов России с наибольшим количеством заболевших коронавирусом на 23 июня 2020 года:
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