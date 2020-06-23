Калужская область опустилась на 15 место по количеству заболевших коронавирусом

По состоянию на 10:35 вторника, 23 июня, Калужская область опустилась на 15 место среди регионов России по общему количеству заболевших коронавирусом.

За последние сутки нас обогнала Иркутская область.

Ранее число заражённых стало больше, чем в Калужской, в Челябинской, Брянской, Тульской и Воронежской областях.

15 регионов России с наибольшим количеством заболевших коронавирусом на 23 июня 2020 года:

Москва – 216 095,

Московская область – 54 879,

Санкт-Петербург – 22 632,

Нижегородская область – 15 990,

Свердловская область – 11 311,

Ростовская область – 8815,

Красноярский край – 7875,

Республика Дагестан – 7340,

Ханты-Мансийский АО – 6900,

Воронежская область – 6259,

Тульская область – 6137,

Челябинская область – 6083,

Брянская область – 5729,

Иркутская область – 5726,

Калужская область – 5694.

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