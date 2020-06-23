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Калужская область опустилась на 15 место по количеству заболевших коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 23.06.2020 11:07 2 1292
Калужская область опустилась на 15 место по количеству заболевших коронавирусом

По состоянию на 10:35 вторника, 23 июня, Калужская область опустилась на 15 место среди регионов России по общему количеству заболевших коронавирусом.

За последние сутки нас обогнала Иркутская область.

Ранее число заражённых стало больше, чем в Калужской, в Челябинской, Брянской, Тульской и Воронежской областях.

15 регионов России с наибольшим количеством заболевших коронавирусом на 23 июня 2020 года:

  • Москва – 216 095,
  • Московская область – 54 879,
  • Санкт-Петербург – 22 632,
  • Нижегородская область – 15 990,
  • Свердловская область – 11 311,
  • Ростовская область – 8815,
  • Красноярский край – 7875,
  • Республика Дагестан – 7340,
  • Ханты-Мансийский АО – 6900,
  • Воронежская область – 6259,
  • Тульская область – 6137,
  • Челябинская область – 6083,
  • Брянская область – 5729,
  • Иркутская область – 5726,
  • Калужская область – 5694.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 23.06.2020 11:07 2 1292
Тэги: коронавирус общество статистика
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