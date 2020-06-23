Коронавирус в Калужской области, последние данные на 23 июня: вылечились 2967 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 5694 человек. За сутки выявили 54 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 107 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2967 наших земляков.

За время эпидемии от коронавируса умерли 43 жителя области.

Лечение сейчас продолжают 2684 человека. Больше всего в Калуге (722), Обнинске (506), Боровском (278), Жуковском (181), Малоярославецком (172), Дзержинском (129), Кировском (120) и Людиновском (105) районах.

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