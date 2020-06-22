Какие мероприятия пройдут в Калуге 24 июня

В понедельник, 22 июня, заседание областного правительства в Калуге началось с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Заместитель губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал, какие мероприятия запланированы в 24 июня. Напомним, что в этот день, объявленный нерабочим, в Калуге, Козельске и Малоярославце пройдут военные марши.

По словам Новосельцева, ровно в полдень в течение минуты во всех городах должны загудеть фабрики и заводы, сигналить поезда, а в церквях начнётся колокольный звон.

А в 21:50 – за 10 минут до салюта Победы – начнётся акция «Лучи Победы» - по всем города пройдёт «световая волна».

- Прожекторы, те, которые есть, в муниципальных образованиях, городах, на торговых центрах, будут включены, - сказал Новосельцев.

Кроме того, в течение дня в городах будут играть оркестр силовых структур, пройдут флешмобы «Голубь мира» - изготовление фигурок голубей из бумаги и «Я рисую мелом».

Новосельцев отметил, что пока только Калуга сообщила о готовности провести все акции.

В какое время и в каком формате запланированы непосредственно марши военных, о которых заявлялось ранее, чиновники пока не говорят.