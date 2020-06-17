Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 июня

В Калужской области в среду, 17 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5321 до 5399. За сутки подтвердили 78 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 55 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2664 наших земляка.

За время эпидемии от коронавируса умер 41 житель области.

Лечение сейчас продолжают 2694 человека.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 666 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 627 (+11),

Боровский район – 260 (+6),

Жуковский район – 180,

Малоярославецкий район – 174 (+7),

Дзержинский район – 127 (+1) ,

Кировский район – 116 (+2),

Людиновский район – 101 (+1),

Козельский район – 91,

Бабынинский район – 75,

Ферзиковский район – 40 (+2),

Жиздринский район – 36,

Перемышльский район – 30,

Хвастовичский район – 28,

Думиничский район – 26 (-1),

Сухиничский район – 17,

Медынский район – 15 (-3),

Мещовский район – 13 (-1),

Мосальский район – 13,

Барятинский район – 12,

Куйбышевский район – 11 (+1),

Спас-Деменский район – 11,

Тарусский район – 8 (+1),

Юхновский район – 8,

Износковский район – 6,

Ульяновский район – 3 (+1).

Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области снизился до 0,93.

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