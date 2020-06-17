Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 17 июня

В Калужской области в среду, 17 июня, количество заболевших коронавирусом выросло со вчерашних 5321 до 5399. За сутки подтвердили 78 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 55 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2664 наших земляка.
За время эпидемии от коронавируса умер 41 житель области.
Лечение сейчас продолжают 2694 человека.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 666 (-7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 627 (+11),
- Боровский район – 260 (+6),
- Жуковский район – 180,
- Малоярославецкий район – 174 (+7),
- Дзержинский район – 127 (+1) ,
- Кировский район – 116 (+2),
- Людиновский район – 101 (+1),
- Козельский район – 91,
- Бабынинский район – 75,
- Ферзиковский район – 40 (+2),
- Жиздринский район – 36,
- Перемышльский район – 30,
- Хвастовичский район – 28,
- Думиничский район – 26 (-1),
- Сухиничский район – 17,
- Медынский район – 15 (-3),
- Мещовский район – 13 (-1),
- Мосальский район – 13,
- Барятинский район – 12,
- Куйбышевский район – 11 (+1),
- Спас-Деменский район – 11,
- Тарусский район – 8 (+1),
- Юхновский район – 8,
- Износковский район – 6,
- Ульяновский район – 3 (+1).
Коэффициент распространения коронавируса в Калужской области снизился до 0,93.
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