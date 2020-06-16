В Калужской области опубликовали новые данные по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области 83 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 2609 наших земляков, сообщили во вторник, 16 июня, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей от COVID-19 не зафиксировано. В списке жертв 39 калужан.

Количество заболевших в Калужской области выросло с 5246 до 5321 (+75 за сутки). Больше всего в Калуге и Обнинске.

В целом в России за последние сутки подтвердили 8248 случаев новой коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 545 458. Вылечились 294 306, скончались 7284.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 июня.

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