В Калужской области подтвердили 5169 случаев заражения коронавирусом

В Калужской области в субботу, 13 июня, выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 5169, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 27 человек. Всего с начала эпидемии – 2485.
Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших 39 калужан.
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