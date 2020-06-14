В Калужской области подтвердили 5169 случаев заражения коронавирусом

В Калужской области в субботу, 13 июня, выявили 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 5169, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 27 человек. Всего с начала эпидемии – 2485.

Новые смерти не зафиксированы. В списке умерших 39 калужан.

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