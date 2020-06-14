В Калужской области 2485 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 27 человек. С начала эпидемии с опасной болезнью справились 2485 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. Всего скончались 39 калужан.

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 5091 случае.

В целом в России за последние сутки подтвердили 8835 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 528 964.

Вылечились 280 050 человека, скончались 6 948.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.