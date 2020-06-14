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В Калужской области 2485 человек вылечились от коронавируса

Елена Французова , Клиническая больница №8 ФМБА России
Опубликовано: 14.06.2020 10:45 0 1098
В Калужской области 2485 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области подтвердили выздоровление от коронавируса у 27 человек. С начала эпидемии с опасной болезнью справились 2485 жителей региона.

Новых смертей не зафиксировано. Всего скончались 39 калужан. 

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 5091 случае.

В целом в России за последние сутки подтвердили 8835 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 528 964.

Вылечились 280 050 человека, скончались  6 948

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется. 

Елена Французова , Клиническая больница №8 ФМБА России
Опубликовано: 14.06.2020 10:45 0 1098
Тэги: коронавирус статистика общество
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