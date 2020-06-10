Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июня

В Калужской области в среду, 10 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 4761 до 4829. За сутки подтверждены 68 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 78 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2318 наших земляков.
Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.
Лечение сейчас продолжают 2475 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Коронавирус в Калужской области. Новые случаи за день. На сегодня коэффициент распространения - 0,96. Для выхода на второй этап снятия ограничений нужно 0,8.
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