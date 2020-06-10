Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 10 июня

В Калужской области в среду, 10 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось со вчерашних 4761 до 4829. За сутки подтверждены 68 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 78 пациентов. Всего с болезнью уже справились 2318 наших земляков.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2475 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 632 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 534 (-3),

Боровский район – 213 (+4),

Малоярославецкий район – 173 (-5),

Жуковский район – 167 (+1),

Дзержинский район – 109 (+4),

Кировский район – 106 (-2),

Людиновский район – 94,

Козельский район – 82 (-1),

Бабынинский район – 78 (+1),

Думиничский район – 45,

Ферзиковский район – 40 (+3),

Жиздринский район – 37 (+1),

Хвастовичский район – 26 (+2),

Перемышльский район – 24 (+2),

Медынский район – 22,

Сухиничский район – 17 (+1),

Мещовский район – 13 (-1),

Спас-Деменский район – 12 (+1),

Куйбышевский район – 10 (-1),

Тарусский район – 10 (+2),

Мосальский район – 9 (-13),

Барятинский район – 7,

Износковский район – 6,

Юхновский район – 6 (-5),

Ульяновский район – 3.

Коронавирус в Калужской области. Новые случаи за день. На сегодня коэффициент распространения - 0,96. Для выхода на второй этап снятия ограничений нужно 0,8.

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