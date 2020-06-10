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Коронавирус в Калужской области, последние данные на 10 июня: выздоровели 2240 человек

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 10.06.2020 01:00 1 333
Коронавирус в Калужской области, последние данные на 10 июня: выздоровели 2240 человек

На данный момент в Калужской области подтвердили 4761 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки количество выздоровевших заметно превысило количество новых заражённых – 121 против 70, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с болезнью уже справились 2240 наших земляков. Скончались 36 пациентов с COVID-19.

Лечение сейчас продолжают 2485 человек. Больше всего в Калуге (633), Обнинске (537), Боровском (209) и Малоярославецком районах (178).

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 10.06.2020 01:00 1 333
Тэги: коронавирус общество статистика
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