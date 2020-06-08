Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 июня

В Калужской области в понедельник, 8 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4600 до 4691. За сутки подтвержден 91 новый случай, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 22 пациента. Всего с болезнью уже справились 2119 наших земляков.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2536 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 676 (+19 к предыдущему дню),

Обнинск – 543 (+16),

Боровский район – 209 (+2),

Малоярославецкий район – 173 (+2),

Жуковский район – 167 (+6),

Кировский район – 110 (+1),

Дзержинский район – 105 (+7),

Людиновский район – 87 (+3),

Козельский район – 82 (+4),

Бабынинский район – 80,

Думиничский район – 45,

Жиздринский район – 36,

Ферзиковский район – 36 (+3),

Хвастовичский район – 24 (+3),

Медынский район – 23 (-2),

Перемышльский район – 23 (-1),

Мосальский район – 22 (+1),

Сухиничский район – 18 (+2),

Мещовский район – 14,

Тарусский район – 12,

Куйбышевский район – 11,

Юхновский район – 11 (+3),

Спас-Деменский район – 10,

Барятинский район – 8,

Износковский район – 8,

Ульяновский район – 3.

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