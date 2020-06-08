$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 июня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2020 11:28 0 7226
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 июня

В Калужской области в понедельник, 8 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4600 до 4691. За сутки подтвержден 91 новый случай, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 22 пациента. Всего с болезнью уже справились 2119 наших земляков.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.

Лечение сейчас продолжают 2536 человек.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 676 (+19 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 543 (+16),
  • Боровский район – 209 (+2),
  • Малоярославецкий район – 173 (+2),
  • Жуковский район – 167 (+6),
  • Кировский район – 110 (+1),
  • Дзержинский район – 105 (+7),
  • Людиновский район – 87 (+3),
  • Козельский район – 82 (+4),
  • Бабынинский район – 80,
  • Думиничский район – 45,
  • Жиздринский район – 36,
  • Ферзиковский район – 36 (+3),
  • Хвастовичский район – 24 (+3),
  • Медынский район – 23 (-2),
  • Перемышльский район – 23 (-1),
  • Мосальский район – 22 (+1),
  • Сухиничский район – 18 (+2),
  • Мещовский район – 14,
  • Тарусский район – 12,
  • Куйбышевский район – 11,
  • Юхновский район – 11 (+3),
  • Спас-Деменский район – 10,
  • Барятинский район – 8,
  • Износковский район – 8,
  • Ульяновский район – 3.
Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2020 11:28 0 7226
Тэги: коронавирус общество статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
ЭТНОМИР: выход сотрудников на работу будет поэтапный и максимально безопасный.
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Промокоды для товаров Lacoste
Проверка автомобиля по ВИН коду
Онлайн секонд-хенд брендовых вещей

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru