Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 8 июня

В Калужской области в понедельник, 8 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4600 до 4691. За сутки подтвержден 91 новый случай, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 22 пациента. Всего с болезнью уже справились 2119 наших земляков.
Всего за время эпидемии от коронавируса умерло 36 жителей области.
Лечение сейчас продолжают 2536 человек.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 676 (+19 к предыдущему дню),
- Обнинск – 543 (+16),
- Боровский район – 209 (+2),
- Малоярославецкий район – 173 (+2),
- Жуковский район – 167 (+6),
- Кировский район – 110 (+1),
- Дзержинский район – 105 (+7),
- Людиновский район – 87 (+3),
- Козельский район – 82 (+4),
- Бабынинский район – 80,
- Думиничский район – 45,
- Жиздринский район – 36,
- Ферзиковский район – 36 (+3),
- Хвастовичский район – 24 (+3),
- Медынский район – 23 (-2),
- Перемышльский район – 23 (-1),
- Мосальский район – 22 (+1),
- Сухиничский район – 18 (+2),
- Мещовский район – 14,
- Тарусский район – 12,
- Куйбышевский район – 11,
- Юхновский район – 11 (+3),
- Спас-Деменский район – 10,
- Барятинский район – 8,
- Износковский район – 8,
- Ульяновский район – 3.
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