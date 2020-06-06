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В Калужской области обновили информацию по коронавирусу

Екатерина Киселева , Фото: БСМП Калуга
Опубликовано: 06.06.2020 10:39 0 1027
В Калужской области обновили информацию по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области выздоровели 70 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии – 2024, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.

Один пациент умер. Теперь в списке жертв числится 35 жителей региона.

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4431 случае.

В целом в России за последние сутки подтвердили 8855 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 458 689. Выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Екатерина Киселева , Фото: БСМП Калуга
Опубликовано: 06.06.2020 10:39 0 1027
Тэги: общество коронавирус статистика
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