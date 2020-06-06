Коронавирус в Калужской области, последние данные на 6 июня: заразился 4431 человек

На данный момент в Калужской области подтверждён 4431 случай заболевания коронавирусом COVID-19.

За последние сутки прибавились 74 пациента, зато вылечились 142 калужанина. Смертельных случаев по-прежнему 34.

Сейчас лечение от опасной болезни продолжают 2443 жителя нашего региона. Больше всего в Калуге, Обнинске, Боровском, Малоярославецком, Жуковском и Кировском районах.

Тем временем

Стало известно, когда в Калужской области смогут заработать автошколы и организации дополнительного образования. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.