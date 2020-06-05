Коронавирус в Калужской области, последние данные на 5 июня: сколько человек на вентиляции лёгких

На данный момент в Калужской области зафиксировали 4357 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1892 человека уже вылечились, 34 скончались, рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

Количество госпитализированных пациентов за сутки выросло с 1075 до 1114. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов, на неинвазивной – 10, на кислородной поддержке - 590.

Коэффициент распространенности инфекции по региону составляет 0,98 - это значит, что за последние дни количество новых случаев практически не изменяется. При этом данный показатель выше единицы в Дзержинском, Жиздринском, Кировском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком и Хвастовичском районах. Для выхода на второй этап снятия ограничений, напомним, нужно 0,8. Охват тестированием населения достиг 109,9 на 100 тысяч человек – этот показатель почти соответствует нормам для третьего этапа снятия ограничений.

Тем временем

Стало известно, когда в Калужской области смогут заработать автошколы и организации дополнительного образования. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.