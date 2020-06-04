Коронавирус в Калужской области, последние данные на 4 июня: в больницах остаются 1075 человек

На данный момент в Калужской области подтверждено 4270 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом число выздоровевших выросло до 1800, сообщили вечером 3 июня на заседании регионального оперативного штаба. Скончались 34 калужанина.

Лечение в стационарах продолжают 1075 человек. На инвазивной искусственной вентиляции легких находится 22 пациента, на неинвазивной – 6, кислородная поддержка оказывается 511 заболевшим. За сутки в больницы поступили 94 человека, выписаны 67.

За истекшие сутки проведено 918 лабораторных исследований. Коэффициент распространенности инфекции составляет 0,92. Охват тестированием населения достиг 101,7 на 100 000 населения, подчеркнули в правительстве.

Тем временем

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