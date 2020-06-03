$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области обновили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 03.06.2020 13:00 0 319
В Калужской области обновили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

В Калужской области обновили перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в связи с эпидемией коронавируса.

Соответствующее постановление правительства во вторник, 2 июня, подписал врио губернатора Владислав Шапша.

Текст документа уже официально опубликован.

На данный момент в списке указаны 39 видов экономической деятельности:

  • Производство изделий народных художественных промыслов
  • Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
  • Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
  • Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
  • Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
  • Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
  • Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
  • Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
  • Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
  • Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
  • Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
  • Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
  • Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
  • Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
  • Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
  • Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
  • Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
  • Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
  • Деятельность пассажирского воздушного транспорта
  • Деятельность грузового воздушного транспорта
  • Деятельность автовокзалов и автостанций
  • Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
  • Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
  • Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
  • Деятельность в области демонстрации кинофильмов
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
  • Деятельность по организации конференций и выставок
  • Образование дополнительное детей и взрослых
  • Стоматологическая практика
  • Деятельность санаторно-курортных организаций
  • Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
  • Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
  • Деятельность музеев
  • Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков
  • Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
  • Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
  • Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
  • Деятельность физкультурно-оздоровительная»

Полный текст постановления правительства Калужской области №426 от 02.06.2020:

Тем временем

В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 03.06.2020 13:00 0 319
Тэги: коронавирус общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Клиника года-2020»: марафон добрых слов
Почему визит незваных «ритуальных агентов» сегодня особенно опасен
Шодиев Патох Каюмович помог сберечь уникальные экспонаты музея Итику Куботы
Новая тарифная линейка МегаФона – Всегда на связи #БезПереплат
ЭТНОМИР: выход сотрудников на работу будет поэтапный и максимально безопасный.
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Глава региона предложил вернуть понтонный мост на Воробьевку. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
SEO-продвижение для магазина: преимущества
Выгодные покупки в интернет магазинах
«Русская правда», здесь все записано из слов источника

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки на публикацию агитационных материалов в период избирательных кампаний выборов 2020 года на сайте www.kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru