В Калужской области обновили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

В Калужской области обновили перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в связи с эпидемией коронавируса.
Соответствующее постановление правительства во вторник, 2 июня, подписал врио губернатора Владислав Шапша.
Текст документа уже официально опубликован.
На данный момент в списке указаны 39 видов экономической деятельности:
- Производство изделий народных художественных промыслов
- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
- Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
- Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
- Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
- Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
- Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
- Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
- Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
- Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
- Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- Деятельность пассажирского воздушного транспорта
- Деятельность грузового воздушного транспорта
- Деятельность автовокзалов и автостанций
- Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
- Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
- Деятельность в области демонстрации кинофильмов
- Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
- Деятельность по организации конференций и выставок
- Образование дополнительное детей и взрослых
- Стоматологическая практика
- Деятельность санаторно-курортных организаций
- Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
- Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
- Деятельность музеев
- Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков
- Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
- Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
- Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
- Деятельность физкультурно-оздоровительная»
Полный текст постановления правительства Калужской области №426 от 02.06.2020:
Тем временем
В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Подробности.
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