В Калужской области обновили список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

В Калужской области обновили перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в связи с эпидемией коронавируса.

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