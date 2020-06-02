Правительство Калужской области прокомментировало ситуацию со снятием ограничений

В Калужской области 1 июня обещали рассмотреть вопрос выхода на первый этап снятия ограничений. В конце прошлой недели об этом заявлял врио губернатора Владислав Шапша. По его словам, в понедельник должно было пройти совещание с представителями Роспотребнадзора.
Однако 1 июня калужане так и не дождались новостей об открытии непродовольственных магазинов.
На странице руководителя региона почти все комментарии к последним публикациям были об одном и том же – когда же начнут снимать ограничения.
Днём во вторник, 2 июня, правительство Калужской области прокомментировало ситуацию:
- Вчера было направлено соответствующее предложение в Федеральный Роспотребнадзор. В ближайшее время будет принято решение.
Напомним, на первом этапе снятия ограничений смогут заработать все магазины площадью до 400 кв.м. с отдельным входом с улицы. При этом будет ограничено посетителей – не больше одного на 4 кв.м.
Тем временем
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