Коронавирус в Калужской области, последние данные на 31 мая: количество заболевших приблизилось к 4000

На данный момент в калужской области подтвердили коронавирус у 3923 человек. Весьма вероятно, что в последний день весны количество заболевших перевалит за отметку в 4000.

При этом стабильно растёт и количество выздоровевших. По последним данным регионального оперативного штаба, за сутки 105 калужан окончательно избавились от инфекции. Всего – 1469. Лечение продолжает 2423 человека. Больше всего в Калуге и Обнинске.

Скончался от COVID-19 в нашем регионе 31 человек. За сутки новых случаев не зафиксировано.

Тем временем

В Калужской области рассказали, когда ждать открытия магазинов. Подробности.

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