В Калужской области выросло количество больных коронавирусом на ИВЛ

Как мы уже рассказывали, в Калужской области на данный момент выявили коронавирус у 3744 человек. Выздоровели 1237 пациентов, скончались 29.

В больницах сейчас находятся 916 калужан с коронавирусом. 1562 пациента лечатся дома.

За сутки с 18 до 20 увеличилось количество жителей области, которых вынуждены были подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, рассказали на заседании регионального оперативного штаба. В целом с кислородной поддержкой лечение проходят 330 пациентов.

Тем временем

В центре Калуги магазин одежды работал, несмотря на запреты. Теперь владельцев ждёт крупный штраф. Подробности.

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