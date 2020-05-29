Коронавирус в Калужской области, последние данные на 29 мая: 1562 человека лечатся дома

В Калужской области на данный момент подтвержден коронавирус у 3744 человек. Выздоровели 1237, скончались 29.

Больше всего случаев заболевания в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

В больницах сейчас находятся 916 калужан с коронавирусом. 1562 пациента лечатся дома.

За последние сутки проведено 1257 исследований на коронавирус, охват тестированием составляет 76,6 на 100 000 населения.

Тем временем

В центре Калуги магазин одежды работал, несмотря на запреты. Теперь владельцев ждёт крупный штраф. Подробности.

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